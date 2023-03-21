الإطاحة بأربعة متهمين بالمتاجرة بالعملة المزيفة وتهريب الاثار في محافظتين

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الوكالة تمكنت وبناء على معلومات استخباريه دقيقة من القاء القبض على اثنين من المتهمين بالجرم المشهود في صلاح الدين وبحوزتهم مبلغ مالي مزيف قدره (7000000) سبعة مليون دينار عراقي فئة خمسة وعشرون الف دينار".واضاف البيان، انه "في ديالى بعملية نوعية تمكنت المفارز من القاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهم 3قطع اثريه كانوا يرومون بيعها مقابل مبلغ قدره مليار ونصف".وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم".