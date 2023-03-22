اعتقال متهم بقتل زوجته وإصابة شخص أخر في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود حالة قتل في منطقة (حي الفرات) في العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني، تم خلالها القبض على شخص متهم بقتل زوجته بواسطة سلاح (مسدس) استخدم في الجريمة واصابة شخص اخر كان يستقل عجلة نوع (سايبا) تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأضافت: "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".