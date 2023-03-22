الانبار.. توضيح أمني بشأن سيطرة الصقور خلال شهر رمضان

وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن نومان الزوبعي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز أنه " بعد المداولة مع قائد القوات البرية، فأن سيطرة الصقور ستكون مفتوحة ٢٤ ساعة ذهابا وايابا خلال شهر رمضان المبارك".