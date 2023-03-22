كربلاء.. شاب يقتل والده رمياً بالرصاص إثر خلافات عائلية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد أن أستخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود حادث قتل في منطقة المزارع، توجهت مفرزة من القسم الى مكان الحادث وتبين هنالك جثة متعرضة الى إطلاقات نارية في منطقة الرأس، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته وجّه قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث".وتابع البيان، "نتيجة للعمل المتواصل من قبل فريق العمل ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومقاطعتها، أثمرت الجهود بإلقاء القبض على الجاني (ابن المجنى عليه) وخلال ساعة واحدة فقط، وبعد مواجهته بالأدلة إنهار واعترف صراحةً قيامه بقتل والده لوجود خلافات عائلية فيما بينهم".وأشار الى ان "المتهم ضبط بحوزته سلاح الجريمة، وصدقت أقواله قضائياً وتمت إحالته الى القضاء لينال جزائه العادل وفق القانون".