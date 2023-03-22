في محافظتين.. ضبط مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه"تمكنت المفارز الميدانية لمركزي شرطة كمرك المنذرية وشرطة كمرك زرباطية ضمن مديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة من ضبط مسافرين اثنين بحوزتهم مواد مخدرة (ميتادون، الترياك)".واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض الاوراق التحقيقية على انظار قاضي التحقيق".