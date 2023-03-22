الدفاع تحدد "شرطاً أساسياً" لترقية الضباط

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن العباسي "وجه بان تكون اللياقة البدنية والوزن المثالي شرطاً أساسياً لترقية الضباط كافة دون أي استثناء مع مراعاة الحالات المرضية التي تثبت وفقاً لتقارير طبية رسمية".وأكد الوزير، وفق البيان، أن "ذلك من اجل رفع كفاءة قدرات ضباط الجيش العراقي البطل، وان يكونوا وفق الضوابط التي حددناها".