كانت تخطط لاغتيال ضابط.. الإطاحة بعصابة سطو مسلح في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد تلقي بلاغ لمواطنين من سكنة مناطق ريفية ضمن قضائي المحاويل وجبلة شمالي المحافظة عن تعرضهم لعمليات سطو تحت تهديد السلاح من قبل أشخاص ترتدي الزي العسكري، اوعز قائد الشرطة اللواء خالد تركي الشمري، وعلى الفور تشكيل فريق عمل طاقه من قسمنا وتوابعه شبعة المشروع من ذوي الخبرة والكفاءة ".وأضافت، أن "فريق العمل تمكن بعد جمع المعلومات، وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل - خلية الصقور ، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالعصابة والذي قاد الفريق للقبض على إثنين آخرين من افراد العصابة في محافظة مجاورة لبابل".وأشار البيان الى، أن "العصابة اعترفت من خلال التحقيق عن نيتهم باغتيال ضابط برتبة متقدمة من قوى الأمن الداخلي بالمحافظة، ليتم توقيفهم إصولياً بغية إكمال إجراءات التحقيق وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرم".