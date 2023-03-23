ميسان.. "نزاع" عشائري يتسبب بمقتل 3 اشخاص والقوات الامنية تتدخل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "نزاع عشائري تجدد بين قبيلتين بناحية العزير في محافظة ميسان"، مبينا أن "النزاع تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص".وأضاف، ان "قوة امنية تدخلت وفرضت طوقاً امنياً واعتقلت المتسببين".