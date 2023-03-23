كشف جريمة اغتيال "غامضة" والقبض على القتلة في الديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القبض على متهمين اثنين ارتكبوا جريمة قتل المجنى عليه (ك .ك. ش) لدوافع مالية وفروا هاربين من خلال الطرق نيسمية في محافظة الديوانية الى احد المحافظات القريبة".واضافت: "جرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".