اعتقال متهم وضبط عجلة لتهريب المشتقات النفطية ببغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية وملاحقة وتضييق الخناق على عصابات تهريب النفط ومشتقاته ، تمكنت قوة من اللواء العشرين بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من الأمن الوطني ،من ضبط عجلة ،حاويتين كبيرة ،6 خزانات بلاستك سعة 1000 لتر، روبن ،داخل موقع لتدوير المنتجات النفطية المهربة".وشارت الى ان "مفارزنا القت القبض على متهم داخل الموقع وذلك لعدم وجود موافقات رسمية بالمنتوج في منطقة (حي طارق) ببغداد".واضافت الوزارة ان "المتهم تم تسليمه والمواد المضبوطة إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".