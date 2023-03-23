وزير الداخلية يكشف تفاصيل زيارته إلى ذي قار

وقال الشمري في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "زيارتنا الى محافظة ذي قار تأتي بهدف الاطلاع على الوضع الامني بشكل عام".وأضاف أن "الوفد الامني ناقش قضية النزاعات العشائرية في المحافظة"، داعياً العشائر الى "مساندة القوات الامنية واللجوء الى القانون"وتابع الشمري، "بحثنا استحداث مراكز شرطة في عدد من مدن المحافظة"، مبينا أن "هناك هدوء واستقرار امني من ناحية الجريمة".ووصل وفد أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، الى محافظة ذي قار.