مكونة من 3 أشخاص.. الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في الأنبار

وذكرت الخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الفوج الرابع التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسمي استخبارات الفرقة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، تمكن من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص بمحافظة الانبار".وأضافت أن "عملية القبض جاءت وفق احكام المادة 28 ق ع المخدرات".وأتم البيان: "جرى تسليم المتاجرين اصولياً الى جهة الطلب".