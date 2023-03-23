ميسان.. اعتقال متهم بسرقة 40 هاتفا وعددا من بطاقات الكي كارد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة إجرام ميسان/ شعبة مكافحة إجرام الميمونة ألقت القبض على متهم متخصص بسرقة الهواتف النقالة، ومحال الكي كارد".وأشارت الى انه " من خلال التحقيق معه اعترف بارتكابه سرقة (40) هاتفا نقالا، ومبلغ مالي قدره (5) ملايين دينار عراقي".وأضافت الوزارة ان "المتهم اعترف ايضا بسرقة عدد من بطاقات الكي كارد"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا وتصديق أقواله بدائيا وقضائيًا".