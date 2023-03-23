اعتقال ثلاثة مسافرين بحوزتهم "كريستال" في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة كمرك سفوان التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم مخدرات نوع كريستال بوزن (4,5) كغم اربعة كيلو وخمسمائة غرام".واضاف البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".