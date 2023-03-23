لمناقشة الملف الأمني.. الشمري يعقد اجتماعاً موسعاً في ذي قار

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "الشمري ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة شرطة محافظة ذي قار، بحضور المحافظ ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات سومر، ضم وكلاء الوزارة والمدراء العامين في جميع مفاصل وتشكيلات قيادة شرطة ذي قار".وأكد الوزير على "ضرورة العمل وفق الخطط الهادفة من قبل الجميع ومكافحة الحالات والظواهر الدخيلة ومعالجة المشاكل والتحديات ووضع المعالجات لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي جريمة ما تسمى بالدگة العشائرية وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً وتنفيذ أوامر القبض القضائية".وفي ملف آخر، شدد الشمري على "مكافحة المخدرات في المحافظة وتكثيف الجهود في السيطرات لمنع نقل هذه السموم بين الشباب، داعياً في الوقت ذاته الى الاعتماد على الجهد الاستخباري الدقيق وجمع المعلومات ومقاطعتها".وأكد الوزير، بحسب البيان، على "توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية في موضوع الالتزام بقواعد السير والمرور والاهتمام الكبير بالمراجعين في دوائر تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة والابتعاد عن الروتين والاستماع الى طلبات واحتياجات المواطنين الكرام. وشهد الاجتماع مجموعة من المداخلات من قبل الآمرين والضباط الذين حضروا هذا اللقاء".