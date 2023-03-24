عمل بفرقة "الفرقان القتالية".. الإطاحة بأحد عناصر داعش في نينوى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فوج سوات نينوى تمكن في عملية نوعية وبعد جمع المعلومات والمتابعة المستمرة من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء والمكنى (أبو عاصم) والذي كان يعمل فيما يسمى كتيبة (أبو عبيدة عامر بن الجراح) ضمن ما يعرف بفرقة (الفرقان القتالية) خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".وأضاف البيان، أن الارهابي "تم القبض عليه في منطقة (قوران تبة مجمع هيمة ستي) القريب من منطقة حي الزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل وتسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقة".