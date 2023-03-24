ضمن خطة تأمين الأجواء الرمضانية.. اعتقال 6 مطلوبين ومخالفين بديالى

السومرية نيوز - امن

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على (6) مطلوبين وفق مواد ومخالفات قانونية في محافظة ديالى.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة الخالص نفذت (6) أوامر قبض بحق مطلوبين ومخالفين خلال الممارسات الأمنية ضمن الخطة الأمنية التي تنفذها قيادة شرطة ديالى لتأمين الأجواء الرمضانية والطقوس الدينية خلال أيام شهر رمضان المبارك لضمان حماية حريات وتطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأمني في قضاء الخالص وعموم أقضية المحافظة".