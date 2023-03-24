مستشار الأمن القومي يصل الهند في زيارة رسمية

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "وصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الهندي، اجيت دوفال".واشار البيان الى ان " جدول الزيارة يتضمن عقد اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين في الهند".