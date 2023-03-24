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بمشاجرة مسلحة.. القبض على متهم بأطلاق عيارات نارية في واسط
أمن
2023-03-24 | 13:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
714 مشاهدة
اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض علئ متهم بأطلاق عيارات نارية اثر مشاجرة مسلحة في واسط.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، انه"تواصل تشكيلات قيادة شرطة محافظة واسط ملاحقة مطلقي العيارات النارية والعمل وفق التوجيهات المستمرة قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد قاسم الفهد ، تمكنت مفارز قسم شرطة البلدة وبالاشتراك مع دوريات النجدة ودوريات مكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم أطلق العيارات النارية على إثر مشاجرة وسط مدينة الكوت وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف و ٩ مخازن و٢١٠ اطلاقة".
واضافت انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة".
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