وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش".وأضافت، أن "الارهابيين قدموا الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة ديالى، فضلا عن نقل المعلومات عن تحركات القوات الامنية في المحافظة".وأتم البيان: "جرى تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".