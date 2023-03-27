بغداد.. اعتقال تاجر للأعضاء البشرية يروم بيع الكلى بـ7 الاف دولار

السومرية نيوز - امن

اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية يروم بيع الكلى لإحدى الدول المجاورة للعراق مقابل مبلغ مالي قدره (7 آلاف دولار أمريكي).



وأشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية/ الرصافة عن وجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع". وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية يروم بيع الكلى لإحدى الدول المجاورة للعراق مقابل مبلغ مالي قدره (7 آلاف دولار أمريكي)".وأشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية/ الرصافة عن وجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع".

وأضافت انه "بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته بيع الكلى لأحد المواطنين، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه باستدارج أحد الضحايا لشراء (الكلى) مقابل سبعة آلاف دولار أمريكي".

ولفتت الى انه " دونت أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".