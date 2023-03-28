وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومة استخبارية، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة (الغزالية) ببغداد".وفي السياق ذاته، "تمكنت قوة من اللواء الآلي الثاني عمليات الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثاني للواء، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة (العالية) بقضاء الحويجة في كركوك".وأضاف البيان، أن "المتهمين تم إحالتهم اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".