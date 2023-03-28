بغداد.. اعتقال منتسب أمني بحوزته كميات "كبيرة" من العملات المزورة

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية وحسب قرار قاضي التحقيق ومن خلال نصب كمين محكم ومراقبة تمكنت من القبض على منتسب أمني بحوزته عملات مزورة كبيرة جداَ".وأضاف، أن "هذه العملات تمثلت بـ:ـ- (٣٠٠٠٠) الف دولار مزورة فئة ١٠٠دولار- (٦٥٠٠٠) الف دولار مزورة فئة ٥٠دولار- (٢٧ مليون عراقي) مزورة فئة ٢٥٠٠٠دينار- (٢ مليون عراقي فئة ١٠٠٠٠ الف عراقي)- (مليون دينار عراقي) مزورة فئة ٥٠٠٠ الف ديناروأكد المصدر، ان "المتهم وجد لديه ايضا، بالاضافة الى العملات المزورةـ (آلة عد نقود عدد١)- اجهزة هاتف عدد(٤)- (ختم نقود)٩-(هويات متعددة)وذكر: "تم تسليم المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص".