الإطاحة بمبتز استغل الفتيات للعمل والاعلان عن وظيفة

السومرية نيوز – امن



اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز قام بأكثر من ٢٠ عملية ابتزاز بحق فتيات.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على المتهم (م.هـ.ش) الذي قام بتنفيذ جرائم ابتزاز مستغلا حاجة الفتيات للعمل والاعلان عن وظيفة مدعيا وجود اماكن شاغرة في مراكز التجميل والمراكز الطبية".

واشارت الى ان "المتهم بعد ان استقبل العديد من المراسلات والمكالمات بدء باستدراج الضحايا حتى وصلت اعداد الفتيات التي قام بابتزازهن اكثر من (٢٠) فتاة".

واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".