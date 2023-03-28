الإطاحة بثلاثة إرهابيين "خطرين" في ديالى

وذكر اعلام المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعمليتين منفصلتين وجهد استخباري، وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في سيطرة الـ(١٠٩) الواقعة بين محافظتي بغداد وديالى وقرية الفاطميات".وأضاف، أن "الكمينين أسفرا عن إلقاء القبض على( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء بلدروز والحدود الفاصلة بين بغداد وديالى وكانت بحوزة اثنين منهما مواد متفجرة ورايات لداعش وأسلحة".وأتم البيان: "جرى تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المعنية أصولياً".