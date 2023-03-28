وكلاء الأمن الوطني يناقش إنشاء مختبرات فحص المواد الكيمياوية في المنافذ الحدودية

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".واضاف: "ناقش المجلس موضوع (إنشاء مختبرات فحص المواد الكيمياوية والبايلوجية الخطيرة في المنافذ الحدودية)، ووجه بتكليف المركز الوطني للتخطيط المشترك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة بإعداد دراسة شاملة متكاملة عن الموضوع وعرضها مجددا على المجلس، لاتخاذ اللازم بشأنها".واشار المكتب الى ان "المجلس وافق على إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة العدل في جمهورية العراق ووزارتي العدل في كلّ من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".