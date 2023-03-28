اعتقال متهم بقتل شخص بواسطة "كتر" وسط بغداد

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من القبض على متهم بقتل شخص داخل غرفة فندق في منطقة البتاوين بأسلوب الذبح بواسطة آلة حادة (كتر) ضمن جانب الرصافة".وأشار إلى أن "عملية القبض تمت بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة".