بينهم امرأة.. هجوم مسلح يودي بحياة ثلاثة أشخاص في ديالى

السومرية نيوز - محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل ثلاثة اشخاص إثر هجوم مسلح في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة التحويلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى".



وأضاف، أن "الهجوم المسلح أسفر عن قتل ثلاثة اشخاص بينهم امرأة"، مشيراً الى أن "المسلحين لاذوا بالفرار".