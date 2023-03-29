البصرة.. الاطاحة بـ8 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز الميدانية لأمرية حدود السواحل في قوات الحدود، تمكنت من إلقاء القبض على (8) متسللين من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية عبر قناة شط العرب".واشارت القيادة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق بحقهم".