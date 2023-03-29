نينوى.. تفاصيل تفكيك اخطر شبكات التهريب والمتاجرة بالاسلحة

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي /محافظة نينوى تمكنت من تفكيك شبكة تتاجر بالاسلحة بين محافظتي اربيل ونينوى والقبض على افرادها الثالثة الذين يعتبرون من اخطر تجار الاسلحة في المحافظة".وأضاف البيان أن "عملية القبض تمت في (مدينة الموصل - حي المنصور) بعد استحصال الموافقات القضائية واستدراج افرادها، وضبط بحوزتهم اعداد من الاسلحة والعتاد بالجرم المشهود".وأشار الى انه، "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل كونهم يسهمون في زعزعة الأمن والاستقرار ووضع هذه الأسلحة بيد الخارجين عن القانون من عناصر الإرهاب والجريمة المنظمة".