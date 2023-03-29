بغداد.. ضبط معمل لتزييف العلامات التجارية والقبض على مالكة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استباقية استندت الدقة بالتنفيذ ووفقا لمعلومات استخباراتية تمكنت مفارزها من ضبط معمل للغش الصناعي وتقليد العلامات التجارية في منطقة عويريج بمحافظة بغداد".واشارت الى انه "تم القاء القبض على مالكة وجد داخل المعمل كميات كبيرة من مادة الفوم العازل مثبت علية علامات تجارية لشركات معروفة وموثقة اصوليا ، فضلا عن كون المعمل غير مجاز رسميا وكذلك وجد داخلة اليات ومعدات تستخدم في تقليد العلامات التجارية".واضافت ان "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".