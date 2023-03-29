العمليات المشتركة تدمر وكرا للإرهابيين وتقتل عدداً منهم في كركوك

السومرية نيوز – امن

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، تدمير وكراً للارهابين وقتل عدد منهم بكركوك.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه " بمعلومات من الاستخبارات العسكرية طائرات ال اف ١٦ دمرت وكرا للإرهابيين وقتلت عددا منهم في وادي الخاصة في محافظ كركوك".

