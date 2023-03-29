صقور الجو يوجهون ضربات موجعة لأوكار الارهابيين في كركوك

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على جهد استخباري عالي المستوى لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة ، نفذ صقور الجو الأبطال ضربة جوية دقيقة وموجعة بواسطة طائرة F_16 ، استهدفت من خلالها أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".واضافت: "أسفرت عن قتل عدد من العناصر الإرهابية وتدمير اوكارهم ".