معبأة بمبالغ مالية .. الاطاحة بمتهم بحوزته بطاقات مصرفية معدة للتهريب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مركز شرطة كمرك المطار التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة ضبطت مسافر بحوزته عدد كبير من البطاقات مصرفية نوع (ماسترد كارد ) معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب".واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".