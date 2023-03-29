الاطاحة بداعشي يعمل ناقلا لقاطع شمال بغداد في الكرمة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مكتب اجرام الكرمة بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية (استخبارات الفرقه العاشرة)، وبالتنسيق مع القوة الماسكة لقاطع النصر والسلام (الجيش العراقي) في منطقة الحصوة حي ٧ الالف، وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكن من اعتقال احد العناصر الخطرة لداعش الارهابي (عبد الرحمن علي عناد شيحان اللهيبي) المكنى ابو عائشة".واضاف ان " الارهابي يعمل ضمن ما كان يعرف بـ"ولاية الفلوجة" قاطع الكرمة كناقل لقاطع شمال بغداد".