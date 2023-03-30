اعتقال متهم بحوزته 7 كغم من المخدرات في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل في قوات الحدود وشعبة استخبارات الامرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته كميات كبيرة من المخدرات نوع كرستال تقدر ب (7) كيلو غم، مع مبلغ مالي، ضمن قاطع مسؤولية امرية حدود السواحل في البصرة".وأضافت: "جرى تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".