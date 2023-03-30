"حظر تجوال".. شرطة ديالى تصدر قرارا يخص الدراجات النارية والتكتك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تسترعي انتباه سائقي الدراجات النارية والتكتك، فان اجراء تطبيق حظر التجوال عليها سيكون الساعة الثامنة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم الخميس".وأكدت "ضرورة الالتزام بالحظر وعدم التعرض للمسائلة القانونية".