القبض على خمسة ارهابيين في بغداد و صلاح الدين

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها وبعمليات منفصلة في بغداد وصلاح الدين تمكنت من القاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب)".وأضافت، أن "الارهابيين كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستية للعناصر الارهابية في محافظة صلاح الدين وكذلك الادلاء بمعلومات عن تحركات القوات الامنية".وأشار البيان الى، ان "عمليات القاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وتشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات في المحافظتين".وأتم البيان: "جرى تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف".