اعتقال 14 متهما وضبط 21 عبوة ناسفة في أربع محافظات

السومرية نيوز – امن

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على(14) متهما بمواد قانونية مختلفة وتضبط (21) عبوة ناسفة في محافظة الانبار والبصرة وكركوك وصلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب قيادة عمليات البصرة والفرق السابعة والثامنة والعاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها حيث أسفرت عن إلقاء القبض على(14) متهما بقضايا متنوعة في الفلوجة والقرية العصرية وقضائي الدير والقرنة وناحية الشرش ومنطقة الشيخ نهرو وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

واشارت الى ان "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من ضبط (21) عبوة ناسفة في مناطق المحافظات (كركوك والانبار ونينوى وصلاح الدين) وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية لشعب قيادة عمليات صلاح الدين والفرق العشرون والخامسة والثامنة وبالتعاون مع قوات من ألوية تلك القيادات في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".