بينهم ضابطان.. القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالقبض على عدد من المتهمين بتجارة وتعاطي المخدرات بينهم ضابطين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على ضابطين برتبة ملازم اول منسوبين للشرطة وشخص مدني ثالث من خلال نصب كمين لهم من قبل قوة من مكافحة مخدرات الرصافة ضمن منطقة شارع فلسطين".



واضاف: "تم القبض عليهم بتهمة المتاجرة والتعاطي بالمواد المخدرة".