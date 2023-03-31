اعتقال 30 متهماً من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بالأسعار ببغداد والمحافظات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الواجبات والممارسات مستمرة بصدد متابعة ضعاف النفوس من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع وحماية المنتج المحلي، فقد نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية امنية ضمن محافظة بغداد نتج عنها ضبط عشرات الاطنان من المحاصيل الزراعية ممنوعة الاستيراد تقدر 95 طن وضبط مواد غذائية مختلفةً منتهية الصلاحية 3 طن".وأضافت أن "الوكالة ضبطت أيضا، كمية من الادوية الممنوعة من الاستيراد وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية تقدر 8 طن في محافظة ديالى وصلاح الدين".وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "مجموع الملقى القبض عليهم خلال هذه العمليات بلغ 30 متهماً في محافظات مختلفة تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".