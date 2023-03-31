وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد رصد عدة حالات على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بسرقة الدراجات النارية على الفور وجه قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل بتشكيل فريق عمل برأسة مدير مكافحة اجرام النجف ومدير شعبة مكافحة اجرام الكوفة وثلة من ضباط ومنتسبي الشعبة، وبعد جمع المعلومات والتحري عن مكان السرقات تم نصب كمين محكم تمخض عنه القاء القبض على متهمين اثنين متلبسين وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع مسدس يتم استخدامه لتهديد الضحايا".وأضاف البيان، أن "المتهمين دونت اقوالهم بالاعتراف حيث اعترفوا بـ (14) سرقة ما بين دراجات نارية وموبايلات من المارة وقناني غاز وسرقة محل لبيع الستلايتات وسرقة حقيبة من احد المواطنات تحت تهديد السلاح، حيث قرر القضاء توقيفهم وفق المادة 444 عقوبات لينالوا جزائهم العادل".