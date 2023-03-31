الإطاحة بمتهمين بالإرهاب وضبط أسلحة واعتدة في ميسان

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الثاني والثالث من اللواء السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة 4/إرهاب فضلاً عن مصادرة كميات من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في واجبات منفصلة بقضاء القلعة والمجر".وأشار البيان، إلى "تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".