على إثر مشاجرة.. زوج يقتل زوجته في بغداد

أقدم شخص على قتل زوجته؛ على إثر مشاجرة بينهما في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، الجمعة، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود حالة وفاة داخل مستشفى الكاظمية، وعلى اثرها تم التوجه مع ضابط الدوريات داخل المستشفى"، مبيناً أن "طالب النجدة ادعى قيام زوج ابنته بالمشاجرة مع زوجته داخل دارهما ضمن منطقة الشعلة".

وأوضح، أنه "جراء المشاجرة أصيبت الزوجة بضربات بمناطق متفرقة من الجسم وتوفت داخل المستشفى".



وأشار المصدر إلى أن "الزوج تم إيداعه في التوقيف".