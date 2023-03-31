البصرة.. القبض على خمسة متهمين حاولوا التسلل داخل الاراضي العراقية

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على خمسة متهمين حاولوا التسلل داخل الاراضي العراقية.

وذكر بيان للوكالة ورد لـ السومرية نيوز، انه "نفذت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية واجب استخباري لمتابعة عمليات تهريب الاشخاص من الجنسية الاجنبية الى داخل الاراضي العراقية".



واضافت انه "نتج عن الواجب القبض على خمسة اشخاص في محافظة البصرة من الجنسية الاجنبية"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".