القبض على 5 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية

وذكرت القيادة ، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط مسافرين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة نوع (كرستال، وميتادون)".وأضافت، أن "مفازر مركزي كمركي الشلامجة والشيب التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة نوع (ميتادون، وترياك)".وأشارت إلى، "إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".