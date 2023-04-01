كمين محكم يطيح بإرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليتين منفصلتين وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبة قيادة عمليات ميسان والفرقة الرابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في منطقة الجمشة وناحية الزاب وعلى أثرهما ألقي القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط و ناحية العزير".وأضاف البيان أن "الارهابيين تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً".