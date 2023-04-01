البصرة.. تفكيك شبكة لنقل العمالة الأجنبية إلى العراق

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، تمكنت من تفكيك شبكة لنقل المتسللين والعمالة الأجنبية إلى الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية من خلال إحكام قبضتها على ثلاثة متهمين أجانب وآخر عراقي الجنسية، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ مالية مزورة".وأضاف البيان، أن "المتهمين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".