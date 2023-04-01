في بغداد.. مشاجرة مسلحة تسفر عن إصابة شخصين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصين أصيبا نتيجة مشاجرة بينهم وبين أشخاص آخرين؛ لأسباب مجهولة، استخدم فيها الأسلحة الخفيفة (مسدس) ضمن منطقة حسينية المعامل في بغداد".وأشار إلى أن "قوة أمنية تدخلت واعتقلت ٣ أشخاص من طرفي المشاجرة".