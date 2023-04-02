ضبط مليوني لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب واعتقال 58 متهماً بمناطق متفرقة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن جهود مفارزها "اثمرت عن ضبط اكثر من مليوني لتر من المشتقات النفطية نتيجة القبض على ٥٨ متهم مع العجلات التي يستقلونها وكشف ١٥ موقع يستخدم لتدوير المشتقات يحتوي على خزانات متعددة الانواع والاحجام".وأضاف البيان، أن "العمليات نفذت بمحافظات مختلفة من البلاد"، مشيرا الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية".